عقب هبوطه.. أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء بالبنوك

سجل أعلى سعر للدولار اليوم الاربعاء 4-11-2026، 55.41 جنيه للشراء، و55.51 جنيه للبيع، وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه موجة ارتدادية هبط خلالها، سعر الدولار بنحو 85 قرشا منذ نهاية تعاملات الاسبوع الماضي وحتى الآن.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 4-11-2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.41 جنيه للشراء، و55.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 55.33 جنيه للشراء و55.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 55.31 جنيه للشراء و55.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 55.19 جنيه للشراء و55.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 55.30 جنيه للشراء و55.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 55.30 جنيه للشراء، و55.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 55.30 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 55.30 جنيه للشراء، و55.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك البركة 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف الخليجي المصري 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 55.26 جنيه للشراء و55.36 جنيه للبيع.