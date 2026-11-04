انتخابات الكونجرس الأمريكي.. قائمة النواب الفائزين حتى الآن

أعلنت وكالة أسوشيتد برس نتائج عدد من انتخابات مجلس النواب بما في ذلك فوز الديمقراطيتين إميليا سايكس وجويس بيتي من أوهايو والديمقراطية بيكا بالينت من فيرمونت والجمهوري جريج ستوب من فلوريدا.

مكاسب مبكرة للديمقراطيين

فاز السيناتور الديمقراطي جون أوسوف بولاية ثانية في جورجيا محافظا على مقعده لحزبه بعد فوز عدد من المشرعين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت، وتغلب أوسوف على منافسه الجمهوري مايك كولينز الذي كان يحظى بتأييد الرئيس دونالد ترامب.

يضاف فوز أوسوف إلى المكاسب المبكرة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ حيث ضمن مارك وارنر أيضا إعادة انتخابه في فرجينيا، أما في مجلس النواب فقد فاز شاغلو المناصب من كلا الحزبين في انتخابات جرت في ولايات فلوريدا وجورجيا وأوهايو وفيرمونت وكنتاكي.

الفائزون في مجلس الشيوخ

كوري بوكر (ديمقراطي): أعيد انتخابه عن ولاية نيو جيرسي متغلبا على الجمهوري جاستن مورفي ومحققا ولاية ثالثة كاملة.

الفائزون في مجلس النواب

فلوريداجون روثرفورد (جمهوري): أعيد انتخابه من الدائرة الخامسة.

ديبي واسرمان شولتز (ديمقراطية): أعيد انتخابها من الدائرة العشرين.

لويس فرانكل (ديمقراطية): أعيد انتخابها من الدائرة الثالثة والعشرين.

جريج ستوب (جمهوري): أعيد انتخابه من الدائرة السابعة عشرة.

جيم شوارتزل (جمهوري): تم انتخابه من الدائرة التاسعة عشرة.

أوليفر جيلبرت (ديمقراطي): تم انتخابه من الدائرة الرابعة والعشرين.

جورجيا

هنري جونسون (ديمقراطي): أعيد انتخابه من الدائرة الرابعة.

لوسي ماكباث (ديمقراطية): أعيد انتخابها من الدائرة السادسة.

نيكيما ويليامز (ديمقراطية): أعيد انتخابها من الدائرة الخامسة.

جاسمين كلارك (ديمقراطية): تم انتخابها من الدائرة الثالثة عشرة.

أوهايوإميليا سايكس (ديمقراطية): أعيد انتخابها من الدائرة الثالثة عشرة.

جويس بيتي (ديمقراطية): أعيد انتخابها من الدائرة الثالثة.

فيرمونت

بيكا بالينت (ديمقراطية): أعيد انتخابها من الدائرة العامة للولاية.

كنتاكي

مورجان ماكجارفي (ديمقراطي): أعيد انتخابه من الدائرة الثالثة.

ويشارك أكثر من 250 مليون شخص إلى صناديق الاقتراع لتحديد تركيبة الكونجرس في العامين الأخيرين من إدارة دونالد ترامب.