أشلي مودي تمنح الجمهوريين أول مقعد متنازع عليه في مجلس الشيوخ في فلوريدا

فازت الجمهورية آشلي مودي بمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أخلاه ماركو روبيو بعد أن أصبح وزيراً للخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وذلك وفقاً لتوقعات شبكة إن بي سي وديسيجن ديسك وفكس نيوز، في سباق متقارب ضد الاشتراكية الديمقراطية أنجي نيكسون.

في غضون ذلك، احتفظت عضوة الكونجرس كاثي كاستور بواحدة من آخر معاقل الديمقراطيين في فلوريدا بفوزها في الدائرة الرابعة عشرة، والتي أعيد رسمها كجزء من مبادرة ترامب لتعديل الخرائط الانتخابية في عدة ولايات لصالح الجمهوريين، وفقًا لتوقعات شبكة سي بي إس وصحيفة واشنطن بوست.

الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على مجلس النواب

يتوقع موقع "ديسيجن ديسك إتش كيو" أن الديمقراطيين سيطروا يوم الثلاثاء على مجلس النواب الأمريكي، وقلبوا موازين القوى في المجلس بعد أربع سنوات من سيطرة الأقلية، مما يبشر بعهد جديد من الحكومة المنقسمة.

وأظهرت نتائج أولية لمقاعد مجلس الشيوخ بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، عن حصول الديمقراطيون على 45 مقعدا في مقابل 36 للجمهوريون .

فيما أظهرت نتائج أولية لانتخابات مجلس النواب حصول الديمقراطيون على 95 مقعدا في مقابل 51 مقعدا للجمهوريون من أجمالي 218 مقعدا.