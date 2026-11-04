«باركولا» يتحدّث عن مقارنته بمحمد صلاح وموقفه من تعويض أسطورة ليفربول

تحدث برادلي باركولا، لاعب ليفربول، عن المقارنات بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، بعدما ارتبط انتقاله إلى صفوف الريدز بإمكانية تعويض رحيل صاحب الـ34 عامًا، مؤكدًا أنه لا يشعر بأي ضغوط بسبب تلك المقارنات.

وكان ليفربول قد تعاقد مع باركولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة اعتبرها البعض خطوة لتعويض رحيل محمد صلاح، الذي غادر الفريق بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب داخل ملعب «أنفيلد».

باركولا يعلق على مقارنته بمحمد صلاح

وقال باركولا، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية، إنه لا يتحمل مسؤولية قيمة انتقاله إلى ليفربول، موضحًا أن هذا الأمر لا يشغل تفكيره، كما شدد على تقديره الكبير لما قدمه محمد صلاح مع النادي الإنجليزي.

وأضاف: «محمد صلاح أسطورة كبيرة في ليفربول، حقق إنجازات عظيمة مع النادي، وأكن له قدرًا كبيرًا من الاحترام، لكن ذلك لا يمثل أي ضغط بالنسبة لي».

وتابع: «أنا لست محمد صلاح، وسأحاول تقديم كل ما لدي من أجل النادي وترك بصمتي الخاصة في تاريخه، ولا أشعر بأي ضغط تجاه هذا الأمر».

باركولا: لم تصلوا إلى أفضل نسخة مني حتى الآن

وتطرق لاعب ليفربول إلى مستواه مع الفريق، مؤكدًا أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، وأنه يعمل مع زملائه على تطوير التفاهم داخل الملعب، بما يسمح للجميع بالاستفادة من قدراته وإمكاناته.

وأوضح أن أداءه يشهد تحسنًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن زملاءه أصبحوا أكثر فهمًا لأسلوب لعبه، وهو ما يساعد على زيادة الانسجام وتقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة.

سبب رحيل باركولا عن باريس سان جيرمان

وعن مغادرته باريس سان جيرمان، أشار باركولا إلى أن الوقت كان مناسبًا لخوض تجربة جديدة، رغم السنوات المميزة التي قضاها مع النادي الفرنسي، والبطولات التي حققها خلال وجوده هناك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على سعادته بالانتقال إلى ليفربول، موضحًا أن عرض نادٍ بحجم الريدز لم يكن من السهل رفضه، وأنه لم يتردد في اتخاذ قرار الرحيل عن باريس سان جيرمان، متمنيًا التوفيق لفريقه السابق.