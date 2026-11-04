كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا مجهولًا باتجاه بحر اليابان وسط تصاعد التوترات

أطلقت كوريا الشمالية مقذوفاً مجهولاً في بحر اليابان (المسمى بحر الشرق في كلتا الكوريتين) اليوم الأربعاء، وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين بعد إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين جراء انفجار لغمين على الحدود في سبتمبر.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب أن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أعلنت أنها رصدت عملية الإطلاق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الإطلاق الأخير بعد أقل من أسبوع من إطلاق بيونج يانج لعشرات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وإجراء اختبارات على رؤوس حربية عنقودية للصواريخ الباليستية، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.