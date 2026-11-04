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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على روما بثلاثية مثيرة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حمزة شعيب

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حول تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار مثير في الدقائق الأخيرة.

وبدأ روما المباراة بصورة قوية، ونجح في فرض أفضليته خلال الشوط الأول، بعدما افتتح سول التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف دونييل مالين الهدف الثاني للفريق الإيطالي من ركلة جزاء في الدقيقة 17، ليضع أصحاب الأرض أمام مهمة صعبة للعودة في النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر مانشستر يونايتد بصورة مختلفة، وبدأ في تكثيف محاولاته الهجومية بحثًا عن تقليص الفارق، وهو ما تحقق في الدقيقة 58، بعدما سجل برونو فرنانديز الهدف الأول للشياطين الحمر من ركلة جزاء.

واستمرت محاولات مانشستر يونايتد حتى نجح ماتيوس كونيا في إدراك التعادل بالدقيقة 83، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد ثلاث دقائق فقط، ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86، مانحًا فريقه تقدمًا ثمينًا بعد تأخره بهدفين.

وتلقى ماتيوس كونيا البطاقة الحمراء في الدقيقة 91، ليكمل مانشستر يونايتد الدقائق الأخيرة من المباراة في ظروف صعبة، لكنه نجح في الحفاظ على تقدمه والخروج بالنقاط الثلاث.

ترتيب مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد روما عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام روما

  • حراسة المرمى: لامينز.
  • خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، ليني يورو، آيدن هيفن.
  • خط الوسط: برونو فرنانديز، كارلوس باليبا، كوبي ماينو.
  • خط الهجوم: أماد ديالو، ماتيوس كونيا، بريان مبويمو.

تشكيل روما أمام مانشستر يونايتد

  • حراسة المرمى: فاسكيز.
  • خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ليوناردو باليردي، ماريو هيرموسو.
  • خط الوسط: ديفين رينش، برايان كريستانتي، مارتن دي رون، ويسلي.
  • خط الهجوم: ماتياس سولي، إيفان مورا، دونييل مالين.
مانشستر يونايتد روما دوري أبطال أوروبا

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