المتحدث الرسمي لـ «المغرب الفاسي»: نبحث عن لاعبين جاهزين.. ورضا سليم خارج حساباتنا

أكد إدريس صابر، المتحدث الرسمي باسم نادي المغرب الفاسي، عدم وجود أي مفاوضات مع المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، سواء خلال الفترة الحالية أو في وقت سابق، مشددًا على أن ما تردد بشأن اهتمام ناديه بالتعاقد مع اللاعب لا أساس له من الصحة.

وأوضح صابر، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن المغرب الفاسي يبحث عن التعاقد مع لاعبين جاهزين وقادرين على تقديم الإضافة الفنية للفريق.

وأضاف متسائلًا عن جدوى ضم رضا سليم، في ظل عدم مشاركته مع الأهلي، مؤكدًا أن النادي يستهدف عناصر جاهزة للمنافسة.