قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الكرات العرضية.. أضا يكشف تفاصيل أزمة أحمد رضا مع عموتة
زلزال داخل إسرائيل قبل الانتخابات.. خلافات نتنياهو ورئيس الأركان هل تفتح باب الإطاحة به؟
دعاء الفجر بين الصلاة والإقامة.. كلمات مأثورة للرزق وتفريج الهموم
حريق غامض على متن سفينة قبالة السواحل العراقية.. وتحقيقات لكشف الملابسات
هاري كين بعد التتويج بالكرة الذهبية: لا أجد الكلمات للتعبير عن سعادتي
سيناريو الكابوس.. هل تُشعل انتخابات الكنيست المواجهة المباشرة بين إسرائيل وتركيا؟
8 قتلى بينهم 3 أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأردنية على جنوب سوريا
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق
رسميا.. هاري كين يتوج بالكرة الذهبية 2026 للمرة الأولى في تاريخه
هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها في فترة العدة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد تجاوزه 56 جنيها.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء
تهديدات بالخطف.. رسائل مرعبة تجبر طائرة أمريكية على العودة اضطراريًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة بين الأهلي ورضا سليم لفسخ التعاقد بالتراضي

رضا سليم
رضا سليم
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقد مسؤولي النادي الأهلي جلسة مع المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لبحث إمكانية فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي خلال الفترة المقبلة، في ظل المفاوضات الجارية لحسم مستقبل اللاعب.

وقال خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مسؤولي الأهلي عقدوا جلسة مع رضا سليم منذ يومين، لمناقشة إمكانية إنهاء التعاقد بالتراضي، حيث عرضت إدارة النادي على اللاعب التنازل عن جزء من مستحقاته المالية مقابل فسخ العقد.

وأوضح أن رضا سليم يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية لدى النادي الأهلي، ويرفض التنازل عن أي جزء منها، وهو ما يعطل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي يدرسون بديلًا يتمثل في تقسيط مستحقات اللاعب على مدار عام كامل، حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة المبلغ الذي يمكن التنازل عنه، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تنهي الملف بصورة ودية.

ولا يزال مستقبل رضا سليم مع الأهلي غير محسوم حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق أن فاز الأهلي في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6-1، ويحول تركيزه إلى منافسات الدوري المصري خلال المرحلة المقبلة.

خالد الغندور الأهلي المغربي رضا سليم مسؤولي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السعودية

السعودية تطلق « أبشر سفر للزوار».. تسهيلات رقمية لدخول المملكة بريا

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات يناير2027.. القبض هيكون كام؟

حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

محمود الخطيب ومحمد هاني وإمام عاشور

أكبر من مجرد استبعاد.. فتحي سند يعلق على موقف إمام عاشور ومحمد هاني مع الأهلي

ترشيحاتنا

كارمن بصيبص: نفسي أكون صوت للستات وأوصل إحساسهم والظلم اللي بيتعرضوا له

كارمن بصيبص: نفسي أكون صوت للستات وأوصل إحساسهم والظلم اللي بيتعرضوا له

الإعلامية لما جبريل

رغم سعره المرتفع.. لما جبريل تكشف شكاوى من شاشة آيفون الجديد وأداء التطبيقات

كارمن بصيبص: الأمومة غيرت كل حاجة في حياتي وأولوياتي بقت مختلفة

كارمن بصيبص: الأمومة غيرت كل حاجة في حياتي وأولوياتي بقت مختلفة

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد