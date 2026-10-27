جلسة بين الأهلي ورضا سليم لفسخ التعاقد بالتراضي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقد مسؤولي النادي الأهلي جلسة مع المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لبحث إمكانية فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي خلال الفترة المقبلة، في ظل المفاوضات الجارية لحسم مستقبل اللاعب.

وقال خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مسؤولي الأهلي عقدوا جلسة مع رضا سليم منذ يومين، لمناقشة إمكانية إنهاء التعاقد بالتراضي، حيث عرضت إدارة النادي على اللاعب التنازل عن جزء من مستحقاته المالية مقابل فسخ العقد.

وأوضح أن رضا سليم يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية لدى النادي الأهلي، ويرفض التنازل عن أي جزء منها، وهو ما يعطل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي يدرسون بديلًا يتمثل في تقسيط مستحقات اللاعب على مدار عام كامل، حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة المبلغ الذي يمكن التنازل عنه، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تنهي الملف بصورة ودية.

ولا يزال مستقبل رضا سليم مع الأهلي غير محسوم حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق أن فاز الأهلي في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6-1، ويحول تركيزه إلى منافسات الدوري المصري خلال المرحلة المقبلة.