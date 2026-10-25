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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حيلة الأهلي للتخلص من رضا سليم في يناير | خاص

رضا سليم
رضا سليم
عمرو مصطفى

تتحرك إدارة النادي الأهلي لحسم ملف المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اتجاه لإنهاء مشواره مع الفريق من خلال اتفاق ودي بين الطرفين.

حيلة الأهلي للتخلص من رضا سليم في يناير 

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن مسؤولي القلعة الحمراء فتحوا باب التفاوض مع رضا سليم خلال الساعات الماضية، من أجل الاتفاق على إنهاء التعاقد بالتراضي، مشيرًا إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة مناقشة التفاصيل المالية تمهيدًا للوصول إلى تسوية نهائية.

وأضاف المصدر أن أزمة المستحقات المالية تمثل العقبة الرئيسية أمام إتمام الاتفاق، إذ يسعى مسؤولو الأهلي إلى التوصل لصيغة مناسبة بشأن المبالغ التي سيحصل عليها اللاعب مقابل الموافقة على فسخ عقده، مع طرح فكرة تقسيط المستحقات لتسهيل إنهاء الملف دون خلافات بين الطرفين.

وأوضح أن الإدارة الحمراء تفضل تسوية الموقف بصورة ودية، بما يحافظ على حقوق النادي واللاعب، ويمنح الطرفين فرصة إنهاء العلاقة التعاقدية باتفاق واضح يحدد الالتزامات المالية المتبقية.

وأشار المصدر إلى أن رحيل رضا سليم خلال يناير المقبل لا يزال مرتبطًا بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة التسوية وطريقة سدادها، في ظل استمرار المناقشات بين الجانبين خلال الفترة الحالية.

وتترقب إدارة الأهلي ما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة، من أجل حسم مستقبل اللاعب بصورة رسمية، وإنهاء أحد الملفات المطروحة على طاولة الإدارة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، بما يتماشى مع خطط النادي الخاصة بقائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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