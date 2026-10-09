الأهلي يستقر على رحيل رضا سليم في انتقالات يناير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن رضا سليم لاعب النادي الأهلي خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، لكن اللاعب لم يفسخ عقده بشكل رسمي حتى الآن، والأقرب رحيله خلال الميركاتو الشتوي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: تم قيد رضا سليم في القائمة بعد إصابة يوسف بلعمري الظهير الأيسر، وحتى الآن لم يطلب اللاعب حتى الآن فسخ العقد، لكنه أقرب للرحيل في يناير.

وأضاف: رحيل رضا سليم أما بالبيع أو الاعارة أو فسخ العقد، سوف تتضح كافة الأمور مع حلول موعد الانتقالات الشتوية.

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض القمة المرتقبة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل المواجهة المرتقبة رقم 133 في تاريخ لقاءات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة القمة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية