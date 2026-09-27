قفشة يعود لصفوف النادي الأهلي مجددا | تفاصيل

يبحث النادي الأهلي تجديد أو تمديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم طبقًا للنظام المالي الذي بدأ النادي تطبيقه بدءً من الموسم الجاري.

ويُعتبر محمد مجدي أفشة أحد أبرز اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليًا، خصوصًا بعد تألقه مع نادي الاتحاد السكندري الموسم الماضي وعودته لصفوف الفريق مرة أخرى هذا الموسم.

أفشة على رادار الأهلي

وكشف مصدر مُقرب من اللاعب، عن وضع محمد مجدي أفشة على أولويات التجديد في الفترة القادمة، بعد الانتهاء من عدد من اللاعبين أبرزهم إمام عاشور ومصطفى شوبير ومروان عطية وكريم الدبيس وغيرهم.

وتابع المصدر، أن أفشة طالب بدخوله ضمن الفئة الأولى التي تتقاضى 25 مليون جنيه بجانب 10 ملايين جنيه إعلانات، فيما جاء عرض النادي بمبلغ أقل، مع إمكانية فتح باب التفاوض للوصول لأفضل عرض ممكن.