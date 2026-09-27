الأهلي لـ حسام حسن واتحاد الكرة : إما الاعتذار أو التصعيد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تنتظر تقديم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أو اتحاد الكرة اعتذارًا رسميًا بشأن التصريحات التي صدرت عقب مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، والتي تناولت محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق والمنتخب.

وقال المصدر إن الأهلي يترقب موقف اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي يرفض ما يراه تجاوزًا في حق لاعبه، ويتمسك بالحصول على توضيح واعتذار بشأن التصريحات الأخيرة.

وأضاف المصدر: «الأهلي لا يرغب في الدخول في صدام مع منتخب مصر، لكن في الوقت نفسه لن يقبل بأي تجاوز تجاه لاعبيه، وننتظر اتخاذ موقف واضح من جانب حسام حسن أو اتحاد الكرة».

وأوضح أن إدارة الأهلي تدرس عددًا من الإجراءات حال عدم تقديم اعتذار، من بينها التعامل مع انضمام لاعبي الفريق إلى معسكرات المنتخب وفقًا لما تنص عليه اللوائح المنظمة للأجندة الدولية، على أن يتم إرسال اللاعبين في المواعيد المحددة قانونيًا.

وشدد المصدر على أن الأهلي سيحدد خطواته المقبلة بناءً على موقف اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن النادي يضع مصلحة المنتخب الوطني في الاعتبار، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بحقوقه وحقوق لاعبيه.