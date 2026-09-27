هالة صدقي تهنئ صابرين بعقد قران نجلها: «نور كبر وبقى عريس»

حرصت الفنانة هالة صدقي على تهنئة الفنانة صابرين بمناسبة عقد قران نجلها نور، معربة عن سعادتها بهذه المناسبة ومتمنية لهما حياة مليئة بالفرح والسعادة.

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها على موقع «إنستجرام» رسالة تهنئة لصابرين، قائلة: «مبروك لأم نور على كتب الكتاب.. رحلة طويلة، وكبر نور وبقى عريس.. ربنا يفرحك بيه ويعوض تعبك يا أجمل أم».

عقد قران ابن صابرين

احتفلت الفنانة صابرين، مساء السبت، بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف، وسط أجواء عائلية اتسمت بالهدوء والخصوصية، وبحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء والمقربين، في مناسبة عائلية حرصت خلالها الفنانة على مشاركة نجلها هذه اللحظة المهمة في حياته.

وأقيم عقد القران بحضور أفراد العائلتين، حيث احتفلت صابرين بكتب كتاب نجلها على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية بعيدة عن مظاهر الاحتفالات الكبيرة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بالمناسبة، التي لاقت تفاعلًا من متابعي الفنانة ومحبيها.