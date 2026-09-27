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دموع الفرح.. لحظة بكاء صابرين في عقد قران ابنها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دموع الفرح.. لحظة بكاء صابرين في عقد قران ابنها

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين
محمد سعيد

ظهرت الفنانة صابرين، في مقطع فيديو من عقد قران ابنها نور، مساء أمس السبت 26 سبتمبر، وهي تبكي. 

وفي مشهد مؤثر، لم تتمالك صابرين، نفسها وعبرت عن سعادتها بمشاعر تلقائية بالبكاء تارة والضحك والفرح تارة أخرى. 

عقد قران ابن صابرين 

احتفلت الفنانة صابرين، مساء السبت، بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف، وسط أجواء عائلية اتسمت بالهدوء والخصوصية، وبحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء والمقربين، في مناسبة عائلية حرصت خلالها الفنانة على مشاركة نجلها هذه اللحظة المهمة في حياته.

وأقيم عقد القران بحضور أفراد العائلتين، حيث احتفلت صابرين بكتب كتاب نجلها على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية بعيدة عن مظاهر الاحتفالات الكبيرة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بالمناسبة، التي لاقت تفاعلًا من متابعي الفنانة ومحبيها.

أحدث أعمال صابرين

وشاركت الفنانة صابرين، مؤخرا في بطولة فيلم سفاح التجمع، مع الفنان أحمد الفيشاوي، الذي عُرض في بداية العام الحالي 2026. 

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

كما عُرض للفنانة صابرين، فيلم “الملحد”، في دور العرض السينمائي خلال الوقت الحالي، ضمن موسم أفلام اجازة نصف العام. 

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

 

أعمال صابرين

وكان آخر أعمال صابرين هو فيلم" بنات الباشا" هو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع. داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.

وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها الراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.

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