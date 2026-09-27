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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر ينقل مرانه للدفاع الجوي قبل مواجهة جنوب السودان بسبب أرضية الترتان

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم نقل مران الفراعنة إلى استاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إن الفريق سيخوض تدريبه في التاسعة والنصف صباح غد الأحد على أحد الملاعب ذات الأرضية الترتان في استاد الدفاع الجوي، وذلك لمحاكاة أرضية ملعب جنوب السودان الذي يستضيف المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

بعثة منتخب مصر تغادر إلى جنوب السودان الأحد

وتتحرك بعثة المنتخب الوطني في الثانية عشرة ظهر غد الأحد، متجهة إلى جنوب السودان، في رحلة جوية تستغرق أكثر من خمس ساعات، استعدادًا لخوض المباراة.

ويستعيد منتخب مصر خدمات لاعب الوسط مروان عطية خلال مواجهة جنوب السودان، بعدما انتهت عقوبة الإيقاف التي حرمته من المشاركة في المباراة الأولى أمام أنجولا.

وكان مروان عطية قد غاب عن مواجهة أنجولا في الجولة الافتتاحية للتصفيات بسبب الإيقاف، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني في اللقاء المقبل.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إراحة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، من مواجهة جنوب السودان المقبلة.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن قرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن جاء بسبب أرضية ملعب المباراة المصنوعة من الترتان، على أن يغيب صلاح عن اللقاء المقرر إقامته الثلاثاء المقبل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، قبل خوض الجولة الثانية أمام منتخب جنوب السودان.

منتخب مصر أرضية الترتان كأس الأمم الأفريقية 2027 التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية

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