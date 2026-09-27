الأهلي يواجه برقان الكويتي اليوم في مونديال أندية كرة اليد

يستعد فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة العالم للأندية، عندما يلتقي برقان الكويتي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات الرئيسي، بالبطولة المقامة في مصر بالعاصمة الجديدة.

ويدخل الأهلي اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فيزبريم المجري، بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة بفوز الفريق المجري بنتيجة 31-23.

وشهدت صفوف فيزبريم خلال مواجهة الأهلي مشاركة أربعة لاعبين مصريين، هم أحمد عادل، وعلي زين، ويحيى الدرع، وأحمد هشام دودو، تحت قيادة الإسباني باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر.

ويشارك الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الرئيسي للبطولة، والتي تضم إلى جانبه أندية فوكس برلين الألماني، وفيزبريم المجري، وبرقان الكويتي.

وتكتسب مواجهة برقان أهمية كبيرة للأهلي في مشواره بالبطولة، خاصة بعد نتيجة الجولة الافتتاحية، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في ثاني مبارياته بدور المجموعات.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة العالم للأندية لكرة اليد أكبر مشاركة في تاريخ البطولة، بوجود 10 أندية تمثل مختلف قارات العالم.

وتضم قائمة المشاركين الأهلي المصري مستضيف البطولة، وبرشلونة الإسباني حامل اللقب، وبرقان الكويتي ممثل قارة آسيا، ومنتدى درب السلطان المغربي ممثل أفريقيا، وفوكس برلين الألماني ممثل أوروبا، وبينيروس البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية والوسطى، ولوس أنجلوس الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية والكاريبي، وسيدني الأسترالي ممثل أوقيانوسيا، إلى جانب فيزبريم المجري والزمالك المصري، اللذين يشاركان عبر بطاقتي الدعوة.