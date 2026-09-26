من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

شهد الوسط الفني المصري، خلال الشهرين الماضيين حالة من الأفراح والمناسبات السعيدة، بعدما تحولت حفلات الزفاف وعقود القران إلى محطات بارزة لنجوم الفن وعائلاتهم، وسط حضور لافت من المشاهير وتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوعت الاحتفالات بين حفلات عائلية هادئة ، وأخرى شهدت حضورًا كبيرًا لنجوم الغناء والتمثيل، وكان أحدثها عقد قران الفنانة ديانا هشام، وزفاف محمد نجل المطرب سعد الصغير.

ابن صابرين

تحتفل الفنانة صابرين، بعقد قران ابنها مساء اليوم السبت 26 سبتمبر، في حفل عائلي خاص.

وأكدت الفنانة صابرين لـ“صدى البلد”، احتفالها بعقد قران ابنها اليوم، السبت 26 سبتمبر، في حضور الأهل والأصدقاء.

وتحفظت صابرين على كشف مكان عقد قران ابنها، للحفاظ على خصوصية الحضور، وعدم رغبة البعض في الظهور الإعلامي.

ديانا هشام

كانت الفنانة ديانا هشام أحدث من احتفلن بعقد قرانهن، بعدما احتفلت مساء الجمعة 25 سبتمبر بعقد قرانها في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أفراد أسرتها وعدد من الأصدقاء والمقربين.

وحرصت الفنانة الشابة على توثيق المناسبة والتقاط الصور التذكارية مع أصدقائها الذين شاركوها فرحتها.

وجاء عقد القران بعد نحو عام ونصف من إعلان خطوبتها في مارس 2025.

نجل سعد الصغير

وقبل أيام قليلة، احتفل المطرب سعد الصغير بزفاف نجله محمد، مساء 15 سبتمبر، في حفل شهد حضورًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام. وشارك في الاحتفال عدد من الفنانين والمطربين، من بينهم حسن الرداد، وماجد المصري، وأشرف زكي، وريم البارودي، وأحمد شيبة، وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، كما شهد الحفل فقرات غنائية وتفاعلًا كبيرًا من الحضور.

دونا إمام وعمر إسماعيل

وفي أغسطس، احتفلت الفنانة دونا إمام بعقد قرانها على الفنان عمر إسماعيل، في الساحل الشمالي، وسط حضور اقتصر في البداية على الأهل والأصدقاء المقربين. وبعد أيام، أقام الثنائي حفل زفافهما في الساحل الشمالي، وظهرا خلاله بإطلالة عروسين وسط أجواء احتفالية بحضور المقربين.

ابنة صبحي خليل

وشهد يوليو أيضًا واحدة من أبرز أفراح الوسط الفني، بعدما احتفل الفنان صبحي خليل بزفاف ابنته.

وعقد القران قد أقيم في 7 يوليو وسط أجواء عائلية، قبل إقامة حفل الزفاف الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، بينهم مدحت صالح وخالد سليم ورامي جمال وأحمد جمال ومحمد عدوية، الذي قدم عددًا من أغانيه وأغاني والده الراحل أحمد عدوية.

تميم يونس

وفي بداية يوليو، احتفل الفنان تميم يونس بزفافه على ميار راشد، وهي من خارج الوسط الفني، في حفل اتسم بالخصوصية واقتصر على أفراد الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين. واختار الثنائي إقامة مناسبة بسيطة بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، في أجواء عائلية هادئة.