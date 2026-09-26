صابرين لـ «صدى البلد»: عقد قران ابني في مكان خاص

أكدت الفنانة صابرين لـ“صدى البلد”، احتفالها بعقد قران ابنها اليوم، السبت 26 سبتمبر، في حضور الأهل والأصدقاء.

وتحفظت صابرين على كشف مكان عقد قران ابنها، للحفاظ على خصوصية الحضور، وعدم رغبة البعض في الظهور الإعلامي.

أحدث أعمال صابرين

وشاركت الفنانة صابرين، مؤخرا في بطولة فيلم سفاح التجمع، مع الفنان أحمد الفيشاوي، الذي عُرض في بداية العام الحالي 2026.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

كما عُرض للفنانة صابرين، فيلم “الملحد”، في دور العرض السينمائي خلال الوقت الحالي، ضمن موسم أفلام اجازة نصف العام.

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

أعمال صابرين

وكان آخر أعمال صابرين هو فيلم" بنات الباشا" هو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع. داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.

وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها الراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.