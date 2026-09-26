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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: الصلاة على النبي ﷺ تُطَهِّر النفس من الخبث وتَشفي القلب من كل مرض يحول بينه وبين ربه

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصلاة على النبي ﷺ تُطَهِّر النفس من الخبث، وتَشفي القلب من كل مرض يحول بينه وبين ربه؛ فما زال المؤمن يصلي على رسول الله ﷺ حتى يلقى ربه بقلب سليم.

واستشهد جمعة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:«صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ» [ابن أبي شيبة في مصنفه، والحارث في مسنده].

رسول الله ليس في حاجة لنصلي عليه

واشار إلى أن رسول الله ﷺ ليس في حاجة إلى أن نصلي عليه، بل نحن في حاجة إلى أن نصلي عليه ﷺ؛ حتى يكفينا الله همومنا، ويجمع علينا خير الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا.

ويسأل السائل: كم نصلي على النبي ﷺ في يومنا وليلتنا؟، فلا حد للصلاة على النبي ﷺ، وينبغي للمسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع، وإن استطاع أن يجعل ذكره كله في الصلاة على النبي ﷺ فهو خير له.
فهذا الصحابي الجليل أُبَيُّ بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي ﷺ:«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: مَا شِئْتَ. قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ» [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح].

ونرى أن إنفاق مجلس الذكر كله في الصلاة على النبي ﷺ خير عظيم، حث عليه النبي ﷺ.

الصلاة على النبي ﷺ تُطَهِّر النفس رسول الله ﷺ كم نصلي على النبي ﷺ في يومنا وليلتنا رسول الله ليس في حاجة لنصلي عليه

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