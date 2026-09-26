وئام مجدي تتصدر بطولة «WIN WIN» في تجربة مشوقة بعالم المايكرو دراما

تواصل الفنانة وئام مجدي حضورها في عالم الدراما من خلال مسلسل «WIN WIN»، الذي تخوض من خلاله تجربة جديدة في مجال المايكرو دراما، حيث تتصدر بطولة العمل الذي يجمع بين التشويق والغموض والإثارة النفسية، في قصة تدور حول المسافة الفاصلة بين الواقع والوهم.

وكشفت مجموعة من صور كواليس تصوير مسلسل «WIN WIN» عن أجواء العمل، وظهرت خلالها وئام مجدي برفقة أبطال المسلسل، في لقطات تعكس حالة التعاون والانسجام التي جمعت فريق العمل خلال فترة التصوير.

ويأتي «WIN WIN» في تجربة درامية تعتمد على الإيقاع السريع وتكثيف الأحداث، بما يتناسب مع طبيعة أعمال المايكرو دراما التي تقدم حكايات قصيرة ومركزة، مع الاعتماد على التشويق وجذب انتباه المشاهد منذ اللحظات الأولى.

وئام مجدي في أول بطولة مايكرو دراما

تقدم وئام مجدي خلال أحداث «WIN WIN» شخصية محورية، وتخوض من خلالها مجموعة من التحولات الدرامية والنفسية، بالتزامن مع تصاعد الأحداث وكشف العديد من الأسرار التي تحيط بالشخصيات.

وتأتي هذه التجربة كخطوة مختلفة في مسيرتها الفنية، خاصة أن طبيعة المايكرو دراما تفرض إيقاعًا خاصًا في الأداء، يعتمد على سرعة الانتقال بين الأحداث وتقديم التطورات الدرامية خلال فترة زمنية قصيرة.

المسلسل من بطولة وئام مجدي ، ريم هلال، أحمد السلكاوي، فادي رأفت، أشرف فرحات، جيهان أنور، بالإضافة إلى الطفل علي السكري، في تجربة تجمع عددًا من الشخصيات داخل عالم درامي تحيط به علامات الاستفهام.

وتعكس الكواليس أيضًا طبيعة العمل الجماعية، خاصة مع اعتماد القصة على مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع خطوطها الدرامية مع تطور الأحداث، وصولًا إلى الكشف التدريجي عن الأسرار.

فريق عمل «WIN WIN»

المسلسل من تأليف محمد جمال، وإخراج أحمد عفيفي، وإنتاج مصر العربية، ويعتمد على طبيعة المايكرو دراما في تقديم أحداث مكثفة خلال حلقات قصيرة.

ويمنح هذا الشكل الدرامي مساحة للانتقال السريع بين الأحداث، مع الحفاظ على عنصر التشويق، خاصة أن قصة «WIN WIN» تقوم على الأسرار والغموض وعدم وضوح الصورة الكاملة منذ البداية.

انتهاء التصوير والاستعداد للعرض

كان فريق عمل «WIN WIN» قد أعلن الانتهاء من تصوير جميع مشاهد المسلسل، لتبدأ حاليًا مرحلة ما بعد الإنتاج، تمهيدًا لطرح العمل خلال الفترة المقبلة.

ويأتي انتهاء التصوير بعد فترة من العمل جمعت أبطال المسلسل وفريقه في أجواء اتسمت بالتحديات المرتبطة بطبيعة المايكرو دراما، التي تتطلب سرعة في تنفيذ المشاهد والحفاظ على الإيقاع المتماسك للأحداث.