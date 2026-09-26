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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الجو بدأ يسقع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجديد

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من اليوم السبت 26 سبتمبر وحتى الأربعاء 30 سبتمبر 2026. 

ومن المتوقع أن تشهد البلاد استقراراً في الأحوال الجوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

حاله الطقس

​أبرز ملامح الطقس خلال الأسبوع

​درجات الحرارة والطقس العام: يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.  

​الشبورة المائية: تتشكل شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.  

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​فرص الأمطار: توجد فرص أمطار خفيفة يومي السبت 26 سبتمبر والأحد 27 سبتمبر على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.  

​نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة.  

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​درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى بين 31 و33 درجة، بينما تتراوح المحسوسة بين 33 و35 درجة خلال الفترة من السبت للأربعاء.  

​السواحل الشمالية: تسجل العظمى بين 27 و30 درجة، بينما تتراوح المحسوسة بين 30 و33 درجة.  

​شمال الصعيد: تسجل العظمى بين 33 و36 درجة، بينما تتراوح المحسوسة بين 35 و38 درجة.  

​جنوب الصعيد: تسجل العظمى بين 39 و41 درجة، بينما تتراوح المحسوسة بين 40 و42 درجة.

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مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال التوقيت الشتوي

مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة واقتراب الموعد الفعلي لنهاية فصل الصيف، يترقب الشارع المصري بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026.

ودائما ما يتبع التوقيت الشتوي تغيير رسمي في الساعة، حيث يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة كاملة، والذي يرتبط بشكل مباشر ببدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 والقرارات الوزارية المنظمة للمحالت العامة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم الحركة المرورية والنشاط التجاري.

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موعد بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة

ووفقاً للتوقيتات الرسمية المحسوبة قانوناً:

• تاريخ التطبيق: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل الجمعة الأخير من شهر أكتوبر (الموافق 29 أكتوبر 2026).

• آلية التغيير: يتم تأخير الساعة بـ 60 دقيقة كاملة؛ فعندما تصل الساعة إلى 12:00 منتصف الليل (صباح الجمعة 30 أكتوبر)، يتم إرجاعها رسمياً لتصبح 11:00 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر.

أمطار الخريف

مواعيد غلق المحلات والمطاعم في التوقيت الشتوي

وتُطبق المحليات واللجان العليا لترخيص المحال العامة الضوابط الشتوية لمواعيد التشغيل على النحو التالي:

• المحلات والكافيهات والمطاعم:

o المحلات التجارية والمالية: تُفتح يومياً من الساعة 7:00 صباحاً وتُغلق في تمام الساعة 10:00 مساءً.

o المطاعم والمقاهي والبازارات: تُفتح من الساعة 5:00 صباحاً وتُغلق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

فصل الخريف

o الجمعة والعطلات الرسمية: يتم تمديد موعد الإغلاق للمحلات والمطاعم والمقاهي لمدة ساعة إضافية أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد والعطلات الرسمية لتُغلق المحلات الساعة 11:00 مساءً والمطاعم والكافيهات الساعة 1:00 صباحاً.

حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الجو الأحوال الجوية الخريف التوقيت الشتوي درجات الحرارة الأمطار الرياح

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