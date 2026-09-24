مع تأخير الساعة 60 دقيقة.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال التوقيت الشتوي

مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة واقتراب الموعد الفعلي لنهاية فصل الصيف، يترقب الشارع المصري بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026.

ودائما ما يتبع التوقيت الشتوي تغيير رسمي في الساعة، حيث يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة كاملة، والذي يرتبط بشكل مباشر ببدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 والقرارات الوزارية المنظمة للمحالت العامة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم الحركة المرورية والنشاط التجاري.

موعد بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة

ووفقاً للتوقيتات الرسمية المحسوبة قانوناً:

• تاريخ التطبيق: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل الجمعة الأخير من شهر أكتوبر (الموافق 29 أكتوبر 2026).

• آلية التغيير: يتم تأخير الساعة بـ 60 دقيقة كاملة؛ فعندما تصل الساعة إلى 12:00 منتصف الليل (صباح الجمعة 30 أكتوبر)، يتم إرجاعها رسمياً لتصبح 11:00 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم في التوقيت الشتوي

وتُطبق المحليات واللجان العليا لترخيص المحال العامة الضوابط الشتوية لمواعيد التشغيل على النحو التالي:

• المحلات والكافيهات والمطاعم:

o المحلات التجارية والمالية: تُفتح يومياً من الساعة 7:00 صباحاً وتُغلق في تمام الساعة 10:00 مساءً.

o المطاعم والمقاهي والبازارات: تُفتح من الساعة 5:00 صباحاً وتُغلق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

o الجمعة والعطلات الرسمية: يتم تمديد موعد الإغلاق للمحلات والمطاعم والمقاهي لمدة ساعة إضافية أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد والعطلات الرسمية لتُغلق المحلات الساعة 11:00 مساءً والمطاعم والكافيهات الساعة 1:00 صباحاً.

الأنشطة والاستثناءات من مواعيد الإغلاق

وحرصت القرارات الوزارية على استثناء عدد من الأنشطة الحيوية التي تمس الاحتياجات اليومية المباشرة للمواطنين من قيود مواعيد الإغلاق الشتوية:

1. الخدمات الطبية والتموينية: تستمر المخابز، الصيدليات، محلات البقالة، السوبرماركت، وأسواق الخضار والفاكهة واللحوم في العمل على مدار 24 ساعة.

2. الخدمات اللوجستية: تُستثنى محطات الوقود والخدمات المرورية وسيارات خدمة شبكات الطرق.

3. خدمة توصيل الطلبات (الدليفري): استمرار عمل خدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

موعد شهر رمضان المبارك لعام 2027

كما بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1448 هـ / 2027 م، حيث تشير الحسابات الفلكية المعتمدة الصادرة عن أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه يفصلنا عن حلول الشهر الكريم نحو 136 يوماً.

وتحظى المواعيد الفلكية لبداية الأشهر الهجرية باهتمام واسع لدى المواطنين لمتابعة خريطة الإجازات الرسمية ومواقيت الاستعداد للطقوس الدينية.

موعد غرة شهر رمضان المبارك 2027 فلكياً

ووفقاً للحسابات الفلكية والتقديرات المعتمدة لولادة هلال شهر رمضان:

• تاريخ بداية شهر رمضان: يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الأحد 7 فبراير 2027.

• استطلاع الهلال: تُجري دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع اللجان العلمية والفلكية استطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم السبت (29 رجب/شعبان) لتأكيد الرؤية الشرعية وبدء الصيام.