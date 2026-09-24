قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف أثري نادر بالوادي الجديد .. العثور على مقبرة هرمية من العصر الروماني بـ «بئر الشغالة» .. صور
فلسطين في صدارة مباحثات نبيل فهمي ووزير الخارجية الروسي
قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض منتجات الأديرة بالكاتدرائية .. صور
مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر «النسخة السادسة»
دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك .. ويُكسبك 650 حسنة
الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية
كفيف يناشد وزيرة التضامن التدخل لإعادة صرف معاشه: بدون مصدر دخل
في يوبيله الذهبي .. اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يستشرف مستقبل العلوم والتكنولوجيا .. صور
مصر مركز إقليمي للطاقة.. وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مستجدات مشروع الربط الكهربائي
«التضامن» توضح ضوابط جمع التبرعات لعلاج الحالات المرضية النادرة وتكشف تفاصيل علاج الطفل يوسف
تحذير صيني شديد اللهجة لأمريكا بشأن تايوان
بالأسماء ..الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع تأخير الساعة 60 دقيقة.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
قسم الخدمات

مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة واقتراب الموعد الفعلي لنهاية فصل الصيف، يترقب الشارع المصري بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026.

ودائما ما يتبع التوقيت الشتوي تغيير رسمي في الساعة، حيث يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة كاملة، والذي يرتبط بشكل مباشر ببدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 والقرارات الوزارية المنظمة للمحالت العامة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم الحركة المرورية والنشاط التجاري.

موعد بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة

ووفقاً للتوقيتات الرسمية المحسوبة قانوناً:

تاريخ التطبيق: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل الجمعة الأخير من شهر أكتوبر (الموافق 29 أكتوبر 2026).

رسميًا.. انتهاء الصيف 2025 وبدء التوقيت الشتوي في هذا الموعد

آلية التغيير: يتم تأخير الساعة بـ 60 دقيقة كاملة؛ فعندما تصل الساعة إلى 12:00 منتصف الليل (صباح الجمعة 30 أكتوبر)، يتم إرجاعها رسمياً لتصبح 11:00 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم في التوقيت الشتوي

وتُطبق المحليات واللجان العليا لترخيص المحال العامة الضوابط الشتوية لمواعيد التشغيل على النحو التالي:

• المحلات والكافيهات والمطاعم:

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

o المحلات التجارية والمالية: تُفتح يومياً من الساعة 7:00 صباحاً وتُغلق في تمام الساعة 10:00 مساءً.

o المطاعم والمقاهي والبازارات: تُفتح من الساعة 5:00 صباحاً وتُغلق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

o الجمعة والعطلات الرسمية: يتم تمديد موعد الإغلاق للمحلات والمطاعم والمقاهي لمدة ساعة إضافية أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد والعطلات الرسمية لتُغلق المحلات الساعة 11:00 مساءً والمطاعم والكافيهات الساعة 1:00 صباحاً.

للأندرويد والايفون .. إزاي تظبط ساعتك على التوقيت الشتوي

الأنشطة والاستثناءات من مواعيد الإغلاق

وحرصت القرارات الوزارية على استثناء عدد من الأنشطة الحيوية التي تمس الاحتياجات اليومية المباشرة للمواطنين من قيود مواعيد الإغلاق الشتوية:

1. الخدمات الطبية والتموينية: تستمر المخابز، الصيدليات، محلات البقالة، السوبرماركت، وأسواق الخضار والفاكهة واللحوم في العمل على مدار 24 ساعة.

2. الخدمات اللوجستية: تُستثنى محطات الوقود والخدمات المرورية وسيارات خدمة شبكات الطرق.

التوقيت الشتوي

3. خدمة توصيل الطلبات (الدليفري): استمرار عمل خدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

موعد شهر رمضان المبارك لعام 2027

كما بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1448 هـ / 2027 م، حيث تشير الحسابات الفلكية المعتمدة الصادرة عن أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه يفصلنا عن حلول الشهر الكريم نحو 136 يوماً.

التوقيت الشتوي

وتحظى المواعيد الفلكية لبداية الأشهر الهجرية باهتمام واسع لدى المواطنين لمتابعة خريطة الإجازات الرسمية ومواقيت الاستعداد للطقوس الدينية.

موعد غرة شهر رمضان المبارك 2027 فلكياً

ووفقاً للحسابات الفلكية والتقديرات المعتمدة لولادة هلال شهر رمضان:

تاريخ بداية شهر رمضان: يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الأحد 7 فبراير 2027.

تطبيق التوقيت الشتوي خلال أيام

استطلاع الهلال: تُجري دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع اللجان العلمية والفلكية استطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم السبت (29 رجب/شعبان) لتأكيد الرؤية الشرعية وبدء الصيام.

التوقيت الشتوي فصل الخريف مواعيد المحلات موعد التوقيت الشتوي تأخير الساعة فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

الزمالك

الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

بورسعيد | ضبط كميات من الكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

بورسعيد | ضبط كميات من الكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

إنجاز جديد يضاف إلى سجل التميز

تعليم بورسعيد يحصد المركز الخامس في مسابقة معرض الصحف العام

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة مطالب المواطنين

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد