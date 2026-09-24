هيئة الاستثمار: 1500 شركة ألمانية عاملة في مصر باستثمارات 1.8 مليار دولار

شارك وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المؤتمر المصري الألماني حول الآلات والمعدات الإنشائية المستدامة، الذي نظمته الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة (AHK)، ضمن زيارة وفد من رجال الأعمال الألمان العاملين في قطاع الآلات والمعدات الإنشائية بقطاع الأسمنت.

1500 شركة ألمانية تعمل في السوق المصري

وألقى نائب رئيس هيئة الاستثمار كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى تطورها إلى شراكة اقتصادية قوية، في ظل وجود أكثر من 1500 شركة ألمانية تعمل في السوق المصري، برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يصل إلى 1.8 مليار دولار.

وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة لقطاعي البناء والآلات والمعدات، في ضوء توافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن الهيئة تتيح للمستثمرين مجموعة متنوعة من الحوافز والمزايا من خلال الأنظمة الاستثمارية المختلفة، مؤكدا استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الألمان، بدءا من تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي، وصولا إلى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط.

واستعرض عددا من قصص نجاح الشركات الألمانية في مصر، ومن بينها كناوف، وهايدلبرج، وBSH، وهينكل، وليوني، وسيمنس، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الألمان في السوق المصري.

وشهد المؤتمر عروضًا تقديمية من شركات ألمانية رائدة، من بينها BHS-Sonthofen، وClaudius Peters، وHYDAC International، وThyssenkrupp Uhde Egypt، حول أحدث الحلول والتكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمنت.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من الاجتماعات الثنائية مع الشركات الألمانية المشاركة؛ لبحث فرص التعاون المشترك.