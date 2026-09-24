قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف أثري نادر بالوادي الجديد .. العثور على مقبرة هرمية من العصر الروماني بـ «بئر الشغالة» .. صور
فلسطين في صدارة مباحثات نبيل فهمي ووزير الخارجية الروسي
قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض منتجات الأديرة بالكاتدرائية .. صور
مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر «النسخة السادسة»
دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك .. ويُكسبك 650 حسنة
الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية
كفيف يناشد وزيرة التضامن التدخل لإعادة صرف معاشه: بدون مصدر دخل
في يوبيله الذهبي .. اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يستشرف مستقبل العلوم والتكنولوجيا .. صور
مصر مركز إقليمي للطاقة.. وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مستجدات مشروع الربط الكهربائي
«التضامن» توضح ضوابط جمع التبرعات لعلاج الحالات المرضية النادرة وتكشف تفاصيل علاج الطفل يوسف
تحذير صيني شديد اللهجة لأمريكا بشأن تايوان
بالأسماء ..الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: 1500 شركة ألمانية عاملة في مصر باستثمارات 1.8 مليار دولار

وليد أنور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
وليد أنور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
علياء فوزى

 شارك وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المؤتمر المصري الألماني حول الآلات والمعدات الإنشائية المستدامة، الذي نظمته الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة (AHK)، ضمن زيارة وفد من رجال الأعمال الألمان العاملين في قطاع الآلات والمعدات الإنشائية بقطاع الأسمنت.

1500 شركة ألمانية تعمل في السوق المصري

وألقى نائب رئيس هيئة الاستثمار كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى تطورها إلى شراكة اقتصادية قوية، في ظل وجود أكثر من 1500 شركة ألمانية تعمل في السوق المصري، برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يصل إلى 1.8 مليار دولار.

وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة لقطاعي البناء والآلات والمعدات، في ضوء توافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن الهيئة تتيح للمستثمرين مجموعة متنوعة من الحوافز والمزايا من خلال الأنظمة الاستثمارية المختلفة، مؤكدا استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الألمان، بدءا من تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي، وصولا إلى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط.

واستعرض عددا من قصص نجاح الشركات الألمانية في مصر، ومن بينها كناوف، وهايدلبرج، وBSH، وهينكل، وليوني، وسيمنس، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الألمان في السوق المصري.

وشهد المؤتمر عروضًا تقديمية من شركات ألمانية رائدة، من بينها BHS-Sonthofen، وClaudius Peters، وHYDAC International، وThyssenkrupp Uhde Egypt، حول أحدث الحلول والتكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمنت.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من الاجتماعات الثنائية مع الشركات الألمانية المشاركة؛ لبحث فرص التعاون المشترك.

هيئة الاستثمار مصر ألمانيا استثمارات المعدات قطاع الآلات والمعدات الإنشائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

الزمالك

الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

وليد أنور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

هيئة الاستثمار: 1500 شركة ألمانية عاملة في مصر باستثمارات 1.8 مليار دولار

صورة تعبيرية

وزيرة الإسكان تتابع أعمال مشروعات البنية الأساسية والتطوير بالمدن الجديدة

الأسمنت والحديد

أسعار الحديد والأسمنت والجبس والزلط اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد