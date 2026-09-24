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دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك .. ويُكسبك 650 حسنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك .. ويُكسبك 650 حسنة

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

يكثر البحث عن دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك، حيث يُصاب المرء بحيرة شديدة حينما يفقد شيئا غاليًا أو ضروريًا، لذا عليك بهذا الأمر وأن تردد دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك؟

دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك؟

يقول الدكتور مختار مرزوق العميد السابق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيان دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك؟، إنه إذا ضاع منك شيء فقل بعد البسملة (ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد) ثم أطلب من الله تعالى أن يجمع أو يرد عليك ما ضاع منك، مشددًا أن لهذا الدعاء يكسبك ثواب 650 حسنة لأن الآية مع البسملة مع الآية 65 حرفًا تقريبًا.

ومنه أيضًا أن تقول الآتي:

- بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد علىّ ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك.

- اللهم رب الضالة هادي الضالة، تهدي من الضلالة، ورد على ضالتي بقدرتك وسلطانك.

- اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي.

- اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لاحد فيه منَه ولا في الاخرة عليه تبعه ورد إلى ضالتي برحمتك يا ارحم الراحمين.

- أسألك بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمي حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في بطن الارض فأخرجه وان كان بعيدا فقربه وان كان عسيرا فيسره وان كان قليلا فأكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد.

دعاء استرجاع الشيء الضائع

وقد يجد كثير من الناس صعوبة في إيجاد الأشياء الغالية والعزيزة على قلوبهم إما لضياعها أو نسيان موضع تركها، لذا يبحثون عن دعاء استرجاع الشيء الضائع، وهذا لما ورد في فضل الدعاء من كونه يغير القدر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الدعاء هو العبادة"، وعنه صلى الله عليه وسلم:" لا يَرُدُّ القَضَاءَ إلا الدُّعاء".

وقد ورد في هدي الصحابة رضوان الله عليهم في البحث عن الأشياء المفقودة والضائعة ما ورد عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، قَالَ: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَضَلَّ شَيْئًا، قُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ، هَادِيَ الضَّالَّةِ، تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ".

كما ثبت في الصحيح أن ابن عمر "رضي الله عنهما" أنه كان يتوضأ ويصلي ركعتين ، ثم يتشهد ، ثم يقول هذا الدعاء .

وذكر محمد بن علي بن محمد الشوكاني في كتابه فتح القدير الجزء الأول صفحة رقم 367، أن: ابن النجار ذكر في تاريخه، أن: جعفر بن محمد الخلدي، قال: أنه رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن: من قرأ هذه الآية الكريمة (رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) على شيء ضاع منه، ثم يقول "يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين مالي إنّك على كل شيء قدير"، ردّ الله عليه ضالته.

- قول: "اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيني وبين كذا وكذا".

- قول "يا حفيظ" مائة وتسع عشرة مرة، ثم قراءة: "إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير" مائة وتسع عشرة مرة .

- أن يصلي العصر على باب الموضع الذي أخرج منه المأخوذ ثم يقرأ سورة : "والسماء والطارق" أربعين مرة فإنه يأتيه الآخذ والمأخوذ إلى ذلك الموضع أو يراه يقظة أو مناماً.

- قراءة سورة ( والضحى ) سبع مرات، ومنه أن يقول : لا إله إلا الله بها قامت السموات ، لا إله إلا الله بها تكشف البليات، لا إله إلا الله بها يُرَدُّ ما فات، فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه ارددُ عليَّ ضالتي إنك على كل شيء قدير "يا بُنيَّ إنها إن تك مثقال حبة"، الآية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

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