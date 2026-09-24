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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة: الحقن الوقائية من فيروس نقص المناعة البشرية أكثر فعالية من الحبوب اليومية

فيروس نقص المناعة البشرية
فيروس نقص المناعة البشرية
هاجر هانئ

بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، قد لا يكون تناول حبة دواء يوميًا هو الطريقة الوحيدة للحصول على حماية فعالة للغاية، فقد أظهرت دراسة سريرية رئيسية نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" أن حقنة وقائية طويلة المفعول من فيروس نقص المناعة البشرية توفر حماية أفضل من تناول الأدوية الفموية يوميًا.

تناولت الدراسة، التي تحمل اسم HPTN 084، دواء كابوتغرافير طويل المفعول القابل للحقن، والمعروف أيضاً باسم CAB-LA، وقارنته بمزيج يومي من دوائين لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وهما تينوفوفير ديسوبروكسيل فومارات وإمتريسيتابين (TDF-FTC). وكان كلا الدواءين يُستخدمان كوقاية قبل التعرض (PrEP)، وهو الدواء الذي يتناوله الأشخاص غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لتقليل خطر إصابتهم بالفيروس.

ما تتضمنه الدراسة

شملت المرحلة الثالثة من التجربة 3224 امرأة غير مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في 20 موقعًا بحثيًا في سبع دول من أفريقيا جنوب الصحراء.

تم توزيع المشاركات عشوائيًا لتلقي إما حقن كابوتغرافير أو دواء تينوفوفير - إمتريسيتابين (TDF-FTC) عن طريق الفم يوميًا. 

كانت النتائج لافتة للنظر: سُجلت أربع إصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في مجموعة الكابوتغرافير، مقارنةً بـ 36 إصابة في مجموعة الحبوب اليومية. 

وقد حسب الباحثون أن المشاركات اللاتي تلقين الكابوتغرافير كنّ أقل عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 88% من اللاتي تلقين دواء تينوفوفير - إمتريسيتابين. ولكن ثمة تفصيل مهم وراء هذه الأرقام.

لا يعني هذا الاكتشاف أن حبوب الوقاية قبل التعرض اليومية غير فعالة، فالوقاية الفموية قبل التعرض فعالة للغاية في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية عند تناولها وفقًا للوصفة الطبية. 

يكمن التحدي في الانتظام، إذ يجب على الشخص أن يتذكر تناول الدواء بانتظام، وقد تُصعّب عوامل مثل الوصمة الاجتماعية، ومخاوف الخصوصية، وصعوبة الحفاظ على روتين يومي، والحصول على الدواء، الالتزام بالجرعات اليومية.

في دراسة HPTN 084، وجد الباحثون أن نسبةً فقط من عينات الدم المأخوذة من مجموعة فرعية مختارة عشوائيًا من المشاركين في مجموعة الوقاية الفموية قبل التعرض (PrEP) أظهرت تركيزات دوائية تتوافق مع الاستخدام اليومي. 

في المقابل، كانت نسبة التغطية بالحقن عالية، حيث بلغت حوالي 93% من سنوات الدراسة. 

يشير هذا إلى أن جزءًا من الميزة التي لوحظت مع الحقن قد يكون ناتجًا عن الاستغناء عن الحاجة إلى تذكر تناول حبة دواء يوميًا.

كابوتغرافير هو حقنة تُعطى في العضل. يبدأ الجدول الموصى به بحقنتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، ثم حقنتين كل ثمانية أسابيع.

هذا يعني إمكانية الحفاظ على الحماية دون الحاجة لتناول أقراص الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية يوميًا.


مع ذلك، توجد بعض السلبيات، فقد كانت تفاعلات موضع الحقن أكثر شيوعًا مع الكابوتغرافير مقارنةً بالعلاج الفموي في دراسة HPTN 084، على الرغم من أنها لم تدفع المشاركين عمومًا إلى التوقف عن العلاج. 

كما أكد الباحثون على أهمية إجراء فحوصات منتظمة للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، لأن الإصابة بالفيروس أثناء وجود الكابوتغرافير في الجسم قد تُعقّد التشخيص، وقد ترتبط بمقاومة بعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.

توصي منظمة الصحة العالمية الآن باستخدام حقن الكابوتغرافير طويلة المفعول كخيار إضافي للوقاية قبل التعرض (PrEP) للأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. 

ولا توصي المنظمة باستبدال الوقاية الفموية قبل التعرض للجميع، بل تهدف إلى منح الأفراد المزيد من خيارات الوقاية بناءً على احتياجاتهم الطبية وظروفهم وتفضيلاتهم. 

وبالتالي، فإن الرسالة الأهم من البحث ليست ببساطة أن الحقن "أفضل" من الحبوب، فكلاهما يوفر حماية قوية ضد فيروس نقص المناعة البشرية. 

تكمن ميزة الوقاية طويلة المفعول قبل التعرض في أنها تجعل الوقاية أقل اعتمادًا على تذكر تناول الدواء يوميًا، ما قد يُسهّل الحماية المستمرة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تناول الحبوب يوميًا.

فيروس نقص المناعة البشرية الأدوية الفموية منظمة الصحة العالمية الفيروس

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