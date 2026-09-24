توك شو.. الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس 24 سبتمبر 2026، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا.

طقس الخميس 24 سبتمبر 2026.. حرارة مرتفعة وأمطار رعدية في عدة مناطق

تشهد البلاد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

كرتونة البيض تقترب من 150 جنيهًا.. تعرّف على أسباب الزيادة

تشهد أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة تحركًا ملحوظًا في الأسواق، وسط تزايد الطلب مع بداية العام الدراسي وتراجع المعروض نتيجة انخفاض الإنتاج خلال الأشهر الماضية.

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم الخميس

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم.

روبوت صناعي بمكون محلي 80%.. جامعة المنصورة تدعم توطين التكنولوجيا

كشف الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، تفاصيل التعاون بين الكلية وعدد من خريجيها لتوظيف روبوت صناعي جرى تطويره وتصنيعه محليًا

الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. الحلول السلمية أولًا

أفادت قناة إكسترا نيوز بأن لرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم، رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد.

مدبولي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية بما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها

أفادت إكسترا نيوز، في خبر عاجل، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد ثوابت الموقف المصري الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية بما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

حسام عبد الغفار يوضح فكرة التبادل المتكافئ في زراعة الكلى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك ملفًا آخر يتعلق بالتبادل المتكافئ في زراعة الكلى، موضحًا أن الفكرة تقوم على أنه إذا كان هناك شخص يريد التبرع لأحد أقاربه، وليكن “أ” يريد التبرع لأخيه “ب”

أسعار الغاز الأوروبي تقفز 4.2% مع تضاؤل آمال التوصل لاتفاق بشأن هرمز

قفزت أسعار الغاز الأوروبي 4.2% مع تضاؤل آمال التوصل لاتفاق قريب بشأن مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.