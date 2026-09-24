للمرة الخامسة..البنك المركزي يثبت الفائدة دون تغيير

أعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة في البنوك للمرة الخامسة على التوالي دون تغيير.

وكشفت لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ عن الإبقاء علي الفائدة دون تغيير.

قال البنك المركزي المصري إنه تم تثبيت الفائدة علي عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 19.5%.

بلغ سعر الفائدة علي الائتمان والخصم عند 19.5%.

وأرجع البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.