غدا .. قطع المياه عن شبين القناطر 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، اعتبارًا من الساعة 10 مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026، وحتى الساعة 8 صباح السبت 26 سبتمبر، لمدة 10 ساعات، وذلك لإجراء أعمال تغيير طبة قطر 1400 مم ومحبس قطر 500 مم على خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه قبل بدء فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي خط أرضي أو محمول، أو على الرقم 01200288880.