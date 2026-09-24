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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مايان السيد تشارك في"ذات والرداء الأحمر"

مايان السيد
مايان السيد
أحمد البهى

تستعد الفنانة مايان السيد للمشاركة في  مسرحية جديدة بعنوان"ذات والرداء الأحمر"، علي مسرح القاهرة للعرائس. 

المسرحية من المقرر ان يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم هالة فاخر. 

آخر أعمال مايان السيد: 

ويعد آخر أعمالها فيلم ولنا في الحب خيال ويعد الفيلم أولى تجارب المخرجة سارة رزيق في تقديم الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وبسنت أبو باشا.

أحداث فيلم «ولنا في الخيال حب»

تدور الأحداث فى قالب يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعى انطوائى يعيش على ذكرى زوجته الراحلة ويفضل العزلة بعيدا عن العلاقات الاجتماعية، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب حين تلجأ إليه طالبة بمعهد السينما لمساعدتها في تجاوز أزمتها العاطفية وأثناء محاولاته لحل مشكلتها يكتشف فى الطالبة ما يوقظ مشاعره وتتوالى الأحداث.

مايان السيد الفنانة مايان السيد ذات والرداء الأحمر هالة فاخر مسرح العرائس

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