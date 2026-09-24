نادية الجندي تتألق في أحدث إطلالة بألوان مبهجة

شاركت الفنانة نادية الجندي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت نادية الجندي بلوك كاجوال أنيق بفستان بألوان مبهجة وميك اب ناعم واكسسوارات صيفية، وخطفت أنظار جمهورها ومحبيها.

وكانت قد كشفت الفنانة نادية الجندي عن كواليس اختيار أشهر إفيهاتها السينمائية، موضحة أن لكل شخصية تقدمها أسلوبها الخاص في الحديث ومفرداتها التي تعكس طبيعتها وخلفيتها.

وقالت نادية الجندي في لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج “ضيفي” : "كل شخصية ليها مفرداتها في الحوار، ومينفعش أجسد دور صحفية في قسم الحوادث، زي في فيلم الإرهابي، وتتحدث بنفس لغة العوالم".

وأضافت نادية : أن اختلاف الشخصيات يفرض اختلاف طريقة الكلام، مؤكدة أن هذا هو الأساس الذي تعتمد عليه في بناء الحوار، مستشهدة بأحد أشهر إفيهاتها: "أنا نعمة الله والأجر على الله".

وتطرقت نادية الجندي خلال اللقاء إلى بداياتها الفنية، مؤكدة أنها قدمت في البداية أدوارا صغيرة، لكنها كانت مؤثرة وتركت بصمة لدى الجمهور، قائلة: "بدأت بأدوار صغيرة كتير، لكنها كانت مؤثرة وبتسيب علامات، ودي علامات النجم الناجح".