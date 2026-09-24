باسم سمرة لصدى البلد: شيش دو تجربة مميزة.. وقدمنا كوميديا مختلفة |فيديو

عبر الفنان باسم سمرة عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع فريق عمل فيلم «شيش دو»، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مميزة ومختلفة على مستوى الكوميديا، خاصة في ظل حالة التناغم التي تجمع بين أبطال الفيلم وصناعه.

وقال باسم سمرة، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إنه سعيد بتجربته الجديدة من خلال فيلم «شيش دو»، مشيرًا إلى أن تعاونه مع الفنان ميشيل ميلاد يحمل طابعًا خاصًا، لاسيما بعدما جمعهما من قبل فيلم «برشامة»، الذي قدما خلاله تجربة مميزة.

وأضاف باسم سمرة أنه يعتز أيضًا بالتعاون مع الفنان بيومي فؤاد، الذي تجمعه به علاقة صداقة قوية، موضحًا أن وجود مجموعة كبيرة من الفنانين داخل العمل ساهم في خلق أجواء إيجابية ومختلفة خلال فترة التصوير.

باسم سمرة وبيومي فؤاد في «شيش دو»

ويشارك في بطولة فيلم «شيش دو» كوكبة من النجوم، في مقدمتهم بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في العمل.

كما يشهد الفيلم ظهور مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم الفنان أحمد زاهر والفنان أحمد صيام، في عدد من المشاهد التي تضيف إلى الأحداث وتدعم الطابع الكوميدي والتشويقي للعمل.

والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية، حيث يخوض من خلال «شيش دو» تجربة سينمائية تعتمد على تقديم مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تجمع بين الشخصيات المختلفة.

أحداث فيلم «شيش دو»

وتدور أجواء «شيش دو» في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق، إذ يعتمد العمل على المواقف الكوميدية والمفارقات التي تنشأ بين أبطاله، بالتزامن مع تصاعد الجانب التشويقي للأحداث، لتجد الشخصيات نفسها أمام سلسلة من التطورات والمواقف غير المتوقعة.

ويحرص صناع الفيلم على تقديم كوميديا قائمة على المواقف والشخصيات، مع الاستفادة من اختلاف طبيعة كل شخصية داخل الأحداث، وهو ما يخلق حالة من التفاعل بين أبطال العمل ويمنح الفيلم مساحة لتقديم العديد من المفارقات الكوميدية.

وتأتي مشاركة باسم سمرة في الفيلم ضمن أعماله التي يواصل من خلالها التنوع في اختياراته الفنية، خاصة مع تقديمه لشخصية داخل عمل كوميدي يعتمد إلى جانب الكوميديا على عنصر التشويق وتطور الأحداث.

ويجتمع في «شيش دو» عدد كبير من الفنانين من أجيال وتجارب فنية مختلفة، وهو ما يضيف تنوعًا إلى تركيبة الفيلم، خاصة مع مشاركة بيومي فؤاد وباسم سمرة وميشيل ميلاد ورحمة أحمد، إلى جانب باقي أبطال العمل وضيوف الشرف.

يكشف الفيلم خلال أحداثه عن مجموعة من المفاجآت التي تتعرض لها الشخصيات، مع استمرار تصاعد المواقف وصولها إلى مراحل أكثر تشويقًا، في تجربة يسعى صناعها إلى المزج بين الكوميديا والمفارقات غير المتوقعة.



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