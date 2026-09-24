محافظ بورسعيد يستقبل الطلاب المتأهلين لتصفيات الجمهورية بمسابقة «فرسان القراءة في نصر أكتوبر»

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الأبحاث المشاركة بمسابقة «فرسان القراءة في نصر أكتوبر»، والمقامة لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة «الابتدائي – الإعدادي – الثانوي» على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور العميد معتز أبو سمرة، المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، و محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، و الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، ولمياء الجهيني، مدير عام التعليم الخاص.

وكرم محافظ بورسعيد الطلاب الفائزين و البالغ عددهم 5 طلاب من كل مرحلة تعليمية، ممن حصلوا على المراكز الأولى في الأبحاث على مستوى المحافظة، وذلك من بين نحو 1000 طالب وطالبة شاركوا في المسابقة ببورسعيد، وتأهلوا للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

5 طلاب من كل مرحلة تعليمية يمثلون بورسعيد في التصفيات على مستوى الجمهورية من بين 1000 طالب شاركوا بالمسابقة

وحرص محافظ بورسعيد على تهنئة الطلاب المتفوقين، مشيدًا بتميزهم وجهودهم في إعداد الأبحاث، مؤكدًا أهمية تنمية مهارات البحث والقراءة لدى الطلاب، وتعريف الأجيال الجديدة ببطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وما تمثله من صفحات مضيئة في تاريخ الوطن.

ووزع المحافظ مكافآت مالية للطلاب المتفوقين، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والبحث والاطلاع، مؤكدًا أن دعم الموهوبين والمتفوقين والاستثمار في قدرات الطلاب يمثل أحد محاور الاهتمام بالعملية التعليمية وبناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بلقاء محافظ بورسعيد وتكريمه لهم، مؤكدين أن هذه اللفتة تمثل حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد وتحقيق مراكز متقدمة في التصفيات على مستوى الجمهورية.