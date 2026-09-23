قبل فراره.. ضبط سائق لودر بورفؤاد قاتل سيدة بورسعيد

نجح ضباط ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من ضبط سائق اللودر المتسبب في دهس نسمة بديع محمد رزق بمدينة بورفؤاد، وذلك عقب تحديد هويته وضبطه والتحفظ على اللودر المستخدم في الواقعة.

كانت السيدة نسمة بديع محمد حسن رزق، والبالغة من العمر 40 عامًا، لقيت مصرعها بعدما تعرضت للدهس أسفل عجلات لودر بمدينة بورفؤاد، ما تسبب في إصابتها بتهتك بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل جثمانها إلى مستشفى الحياة ببورفؤاد تحت تصرف جهات التحقيق.

وعقب وقوع الحادث فر سائق اللودر من مسرح الجريمة فوجه اللواء وائل رشدى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بسرعة ضبط الجاني ومثوله أمام جهات التحقيق عقب انهاء الاجراءات القانونية

قبل فراره من بورسعيد ضبط سائق لودر بورفؤاد

وبناء على تعليمات اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي تم التحرك وتضيق الخناق على السائق قبل فراره من بورسعيد وضبطه واقتياده الي قسم شرطة بورفؤاد اول لاستكمال الاجراءات

هذا وتباشر جهات التحقيق عملها فيما وضع جثمان فقيدة بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الحياة ببورفؤاد