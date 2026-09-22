القبض على شخص صدم أسرة كاملة بسيارته فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالسير برعونة والإصطدام به وزوجته ونجلهما حال سيرهم بالدراجة النارية قيادته بأحد الشوارع ببورسعيد وإحداث إصابتهم ولاذ بالفرار.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بكسر بالساق اليسرى" - مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله قرر بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالإصطدام به وزوجته وبرفقتهما أنجالهما حال إستقلالهم دراجته النارية بأحد الشوارع ولاذ بالفرار.





أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية مساءلته قانونياً.





تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









