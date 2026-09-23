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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير الهندي بالقاهرة: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

السفير الهندي بالقاهرة: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
السفير الهندي بالقاهرة: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
شيماء جمال

قال سوريش ريدي، السفير الهندي لدى مصر، إن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد المحاور المهمة للتجارة والاستثمار.


وأوضح السفير الهندي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن نحو 27% من البضائع العالمية تمر عبر قناة السويس، مؤكدًا أن الهند تعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والتطور التكنولوجي.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر خلال المرحلة الحالية يتمثل في إتاحة التكنولوجيا أمام الجميع، خاصة مع حالة الانقسام التي يشهدها العالم، مؤكدا أهمية دمقرطة الوصول إلى التكنولوجيا وإتاحة الاستفادة منها أمام مختلف الدول.
وأضاف أن الهند تعد من الدول التي لديها حضور متقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 250 ألف شركة ناشئة في البلاد، بدعم من الحكومة والشعب.
ولفت إلى أن مصر تمتلك أيضًا ثقافة قوية في مجال الشركات الناشئة، ما يفتح المجال أمام فرص واسعة للتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكد السفير الهندي، أن الشركات الناشئة تعمل في مجالات متعددة، من بينها الرعاية الصحية والزراعة والمعدات الدفاعية، مشيرًا إلى امتلاك هذه الشركات إمكانات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها في بناء تعاون قوي بين مصر والهند.
وأوضح أن بلاده تعمل على البحث عن حلول للتحديات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط، بالتوازي مع جهود تعزيز العلاقات المصرية الهندية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

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