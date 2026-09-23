تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

علّق الإعلامى تامر أمين، على اعتذار الفنان أحمد العوضى، بعد تصريحاته الأخيرة، حول علاقته السابقة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامجه على قناة «النهار»: «الراجل طلع وقال إنه مكنش قصده، وقال: أنا مدين لها بالكثير فى مشوارى.. الستات غالية، والرجالة أرقى من كده، والراجل قال أقسم بالله ما يقصد، خلاص».

وكان قد اعتذر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سوء الفهم الذي وصل للبعض بسبب تصريحاته في أحد البرامج اللبنانية.

وقال أحمد العوضي: للتوضيح لم أقصد بتاتًا بتاتًا أي معنى سيئ لأي شخص في برنامج قصتي وكامل الاحترام للجميع.. وما تم تداوله من تصريحات تخص السيارات وتأويل التصاريح هو يخص من يتناقلون التصريحات لكني لم أقصد تماما ما قد فهمه البعض، فالتشبيه كان عائدا على مراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية، وأعتذر إن كان البعض قد فهم فهما خاطئا لمضمون الحديث.

وتابع أحمد العوضي: فأنا أكن كل الاحترام والتقدير لنجمة العالم العربي الأولى.. وقد ذكرت مرارا وتكرارا على مدار الحديث أني أحمل كل الذكريات الطيبة لكل من دخل حياتي… اعتذر منها إن كان البعض قد فسر كلامي بالخطأ.. والاعتذار واجب مادام قد فهم البعض الحديث بالمعنى الخاطئ.. وهذا بوست للتوضيح وأكرر اعتذاري مره ثانية.

واستكمل: والذكر بالذكر فأنا أدين لياسمين عبد العزيز بالكثير في مشواري واقدرها واحترمها وأتمنى لها كل النجاح والتألق كالعادة.