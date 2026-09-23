واشنطن: الجيش السوداني والدعم السريع لا يلتزمان بوقف إطلاق النار ولا يُمثلان حكومة شرعية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يُبديا حتى الآن التزاماً جاداً بوقف فوري لإطلاق النار، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة وفتح مسارات لإيصال المساعدات الإنسانية.

لا شرعية لأطراف الصراع

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يمثلان حكومة شرعية للسودان، مؤكدة أن واشنطن تدفع باتجاه وقف القتال والانتقال إلى مسار سياسي يقود إلى تشكيل حكومة مدنية.

التزام أمريكي بإنهاء الحرب

وأكدت الوزارة التزام الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب في السودان، واصفة الصراع الدائر في البلاد بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مقترح هدنة لـ90 يوماً وخلافات حول التنفيذ

وتأتي التصريحات الأمريكية بالتزامن مع تحركات مكثفة للتوصل إلى هدنة، من بينها مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 90 يوماً، وسط خلافات بشأن شروط الهدنة وآليات تنفيذها.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن الولايات المتحدة حجبت تأشيرة دخول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وسط خلافات مرتبطة بمقترح وقف إطلاق النار الأمريكي.