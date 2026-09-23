الغندور: الزمالك يُسابق الزمن لإنهاء إجراءات فرع أسيوط الجديدة

قال الإعلامي خالد الغندور إن مجلس إدارة نادي الزمالك يسابق الزمن من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببدء العمل في فرع النادي الجديد في مدينة أسيوط الجديدة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: متبقي بعض الرتوش الأخيرة استعدادًا لبدء عملية الحفر والإنشاءات في أقرب وقت ممكن، وأيضا الإعلان عن التفاصيل من النادي خلال ساعات.

وبدأ نادي الزمالك العمل في أرض الفرع الجديد بـمدينة حدائق أكتوبر وتواجد المهندس هشام نصر لمتابعة العمل مع المهندسين والعمال.

وكشف المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، عن بدء أعمال التطوير والبناء في أرض النادي بالفرع الجديد في حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إطار خطة النادي لتنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.