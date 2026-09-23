الخارجية السعودية: اجتماع نيويورك بحث تحديات أمن وحرية الملاحة بهرمز وباب المندب

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك في اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته قناة العربية السعودية، أن الاجتماع ناقش التحديات المرتبطة بأمن وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

وأشارت إلى أن اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق الدولي لضمان سلامة الممرات المائية الدولية وحماية حركة التجارة العالمية، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

ويأتي الاجتماع في إطار لقاء عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عُقد اجتماع أمريكي موسع مع دول عربية وإسلامية لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد نيويورك حالياً انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة واسعة من قادة وزعماء العالم.