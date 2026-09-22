«صندوق القتل».. ضربات موجعة للحوثيين في المخا والبيضاء ومقتل نحو 2000 عنصر

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية استهدفت تجمعات وعناصر تابعة لميليشيات الحوثي، إلى جانب مواقع وآليات عسكرية، في منطقة المخا بالساحل الغربي ومحافظة البيضاء.

وقال النزيلي إن سلاح الجو نفذ عمليات مركزة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم، في إطار العمليات الرامية إلى التصدي للتصعيد الميداني المتواصل للميليشيات على مختلف الجبهات.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو يوثق لحظات استهداف مواقع وتجمعات وآليات تابعة للحوثيين.

وتأتي الضربات ضمن عمليات تنفذها القوات الجوية اليمنية داخل نطاق أطلقت عليه القوات الحكومية اسم «صندوق القتل»، ويمتد من المخا إلى ذوباب، فيما تحدثت مصادر محلية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

وفي السياق ذاته، أفاد الباحث اليمني إبراهيم جلال، في تقدير موقف، بأن حملة «صندوق القتل» أسفرت، وفق تقديرات الحملة، عن مقتل نحو 2000 عنصر من الحوثيين، بينهم قيادي بارز، إضافة إلى تدمير عشرات المركبات والمواقع الثابتة، منذ بدء العمليات.

وأوضح جلال أن الحملة تتركز في المناطق المحيطة بالمخا وذوباب وطريق المخا–تعز، وتهدف إلى استنزاف القوات الحوثية ومنعها من تثبيت مكاسب ميدانية، مستفيدًة من الطبيعة الجغرافية المفتوحة للمنطقة التي تجعل القوات المتقدمة عرضة للاستهداف.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في 10 سبتمبر تحويل جزء من طريق تعز–المخا إلى منطقة عمليات عسكرية، وأطلقت عليها اسم «صندوق القتل».

وأشار تقدير الموقف إلى أن استمرار الخسائر في صفوف الحوثيين يأتي بالتزامن مع المعارك الدائرة في جبال كهبوب ومناطق غرب تعز ولحج، وسط مساعٍ من القوات الحكومية لمنع الحوثيين من تعزيز مواقعهم في المناطق القريبة من باب المندب.