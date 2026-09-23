تعيين أمين عفيفي مساعدًا لرئيس الشئون التجارية للمحطات بمصر للطيران

قام المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بتكريم أمين أحمد عفيفي، بمناسبة توليه منصب مساعد رئيس قطاع الشؤون التجارية للمحطات بشركة مصر للطيران.

وذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تعزيز أواصر التعاون المتبادل والمثمر مع الناقل الوطني “مصر للطيران”.

وجاء هذا التكريم تقديراً لجهوده المخلصة وعطائه المتميز وما قدمه من تعاون مثمر وجهود بناءة خلال فترة عمله السابقة بمطار القاهرة الدولي، معرباً عن أمنياته له بدوام التوفيق والترقي في مهام منصبه الجديد.

وأكد المحاسب مجدي إسحق أن هذا التكريم يعكس عمق العلاقات المهنية والتكامل بين شركة الميناء ومصر للطيران، وثمناً للدور الإيجابي الذي بذله "عفيفي" في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمسافري مطار القاهرة، بما يسهم في دعم مكانة المطار والناقل الوطني ويعزز مسيرة التطوير المستمرة بقطاع الطيران المدني المصري.