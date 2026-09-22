800 ألف دولار تشعل الأزمة.. نادي بيزيرا السابق يتحرك ضد الزمالك| خاص

كشفت مصدر مسئول عن تحرك نادي أولمبيكساندريا لتقديم شكوى ضد نادي الزمالك، بسبب عدم استكمال الأخير سداد المستحقات المالية الخاصة بصفقة انتقال اللاعب بيزيرا.

ووفقًا لمصدر خاص، فإن النادي قرر التقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي تبلغ 800 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن المبلغ المستحق لا يقتصر على قيمة الـ800 ألف دولار، حيث توجد مبالغ إضافية مرتبطة بالمكافآت، وفقًا لمساهمات اللاعب مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب الناديين من أجل تسوية المستحقات المالية وإنهاء الأزمة، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية من جانب أولمبيكساندريا.