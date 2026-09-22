شهر ناري.. الزمالك يخوض 6 مباريات خلال 20 يومًا بعد التوقف الدولي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض شهر أكتوبر المقبل بجدول مزدحم، حيث تنتظر الفريق الأبيض سلسلة من المواجهات في 3 بطولات مختلفة، عقب انتهاء فترة توقف الأجندة الدولية

جاء مباريات نادي الزمالك كالتالي:-

الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر : الزمالك × زد - الخميس 8 أكتوبر 2026 - الساعة 8 - ستاد القاهرة



الجولة 6 من الدوري المصري : الزمالك × الأهلي — الأحد 11 أكتوبر 2026 — الساعة 8 مساءً — ستاد القاهرة



دور 32 من دوري أبطال أفريقيا : الجيش الرواندي × الزمالك - الجمعة 16 سبتمبر 2026 - الساعة 5 مساء - الذهاب فيرواندا - ستاد أماهورو



الجولة 7 من الدوري المصري : بترول أسيوط × الزمالك — الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 — الساعة 5 مساءً — ستاد برج العرب

دور 32 من دوري أبطال أفريقيا : الزمالك × الجيش الرواندي السبت 24 أكتوبر- الساعة 8 مساء - الإياب في مصر - ستادالقاهرة

الجولة 8 من الدوري المصري : الزمالك × المقاولون العرب — الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — الساعة 8 مساءً — ستاد القاهرة