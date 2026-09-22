عبد الناصر زيدان يكشف كواليس الاتفاق السري بين معتمد جمال وأحمد فتوح في الزمالك

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان وجود اتفاق بين الجهاز الفني لنادي الزمالك وأحمد فتوح، نجم الفريق، خلال الأيام الأخيرة، بشأن التعامل مع اللاعب بعيدًا عن موقفه التعاقدي.

وقال عبد الناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "تم عقد اجتماع بين الجهاز الفني للزمالك وأحمد فتوح نجم الوسط في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "الاتفاق نص على الفصل التام بين موقف اللاعب التعاقدي واقتراب انتهاء عقده ومستواه الفني مع الفريق".

وتابع: "الجهاز الفني أخطر أحمد فتوح بالرهان عليه بشكل أساسي طالما كان ملتزمًا، سواء جدد عقده أو قرر الرحيل".

وأكمل: "رسالة معتمد جمال لأحمد فتوح: نريدك في قمة مستواك خلال مباريات الزمالك المقبلة، ولا دخل لنا بالأمور الإدارية".

واختتم عبد الناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "الزمالك حريص على التواصل بشكل شبه يومي مع أحمد فتوح لدعمه باستمرار، وآخر اتصال تم أمس الأول في معسكر المنتخب".