طلائع الجيش: الزمالك لم يطلب عودة محمد عاطف.. ولن نوافق على رحيله

كشف جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، حقيقة طلب الزمالك لقطع إعارة محمد عاطف، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مشهور، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: “حالة الطرد أثرت على تراجع نتائج الفريق في آخر مباراتين في الدوري، لدينا بعض النواقص في بعض المراكز وسندعم الفريق في يناير المقبل”.

وأضاف: “طموحنا التواجد بين الستة أندية الكبار وإدارة النادي موفرة جميع الإمكانيات”.

وتابع: “لا يوجد أي شيء رسمي بشأن قطع استعارة محمد عاطف من الزمالك، ولكن محمد عاطف واحد من العناصر الأساسية في الفريق وحريص على استكمال إعارته معنا”.

وواصل: “بالطبع حال طلب الزمالك بشكل رسمي قطع إعارة محمد عاطف سأرفض لأنه واحد من العناصر الأساسية والمهمة في صفوف الفريق”.