مجلس الوزراء السعودي يستعرض تطورات المنطقة.. الملك سلمان يدين تكرار استهداف مكة

عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مدينة جدة، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات المحلية والإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأمنية في المنطقة، والاعتداءات المنسوبة إلى ميليشيا الحوثي، إلى جانب استعراض مستجدات العلاقات السعودية المصرية عقب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

وخلال الجلسة، أكد الملك سلمان أن تكرار انتهاك حرمة المقدسات من جانب ميليشيا الحوثي يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين، وذلك في أعقاب محاولة إطلاق طائرة مسيرة باتجاه مكة المكرمة في 15 سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أن قوات الدفاع الجوي اعترضت الطائرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة، ووصفت المملكة الواقعة بأنها تكرار لمحاولات استهداف المشاعر المقدسة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بجهود القطاعات العسكرية والأمنية السعودية في حماية المملكة والتصدي للاعتداءات، بما في ذلك حماية الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أهمية التعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها.

كما يأتي اجتماع مجلس الوزراء بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية، والتي جرت في 15 سبتمبر بتوجيه من الملك سلمان، والتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وشملت المباحثات السعودية المصرية ملفات أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، بما يعكس ارتباط الملفات الأمنية الإقليمية بأمن المنطقة واستقرارها.

وتزامنت جلسة مجلس الوزراء مع استعداد المملكة للاحتفال بيومها الوطني غدًا الأربعاء 23 سبتمبر، في وقت تواصل فيه القيادة السعودية متابعة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب مسارات التنمية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.