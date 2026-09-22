قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من الأمم المتحدة: ضرورة إعطاء الأولوية لمنع النزاعات وتسويتها ومعالجة أسبابها الجذرية
نتنياهو يختصر زيارته إلى نيويورك.. غياب لقاء مرتقب مع ترامب عن جدول أعماله
جوتيريش: تنسيق دولي لمواجهة الذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا
جوتيريش: العالم يعاني حاليا من تبعات التحولات المناخية
ترامب ينفي مجددا نقص مخزونات الذخائر الأمريكية
الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان تثبيت الهدنة التجارية وسط خلافات بشأن الذكاء الاصطناعي وإيران
مصر و7 دول تتمسك بحل الدولتين وترفض تهجير الفلسطينيين وتغيير هوية الأراضي المحتلة
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 1.07 مليون وحدة ضمن «سكن لكل المصريين»
مجلس الوزراء السعودي يستعرض تطورات المنطقة.. الملك سلمان يدين تكرار استهداف مكة
ترامب: الولايات المتحدة لديها مخزون كافٍ من الذخائر.. وتجري زيادة الإنتاج
تأجيل استئناف سيدة وصديقها على حكم إعدامهما في قضية قتل زوجها وتقطيع جثمانه
ترامب يستعد لإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة وسط تحركات لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوزراء السعودي يستعرض تطورات المنطقة.. الملك سلمان يدين تكرار استهداف مكة

الملك سلمان
الملك سلمان

عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مدينة جدة، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات المحلية والإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأمنية في المنطقة، والاعتداءات المنسوبة إلى ميليشيا الحوثي، إلى جانب استعراض مستجدات العلاقات السعودية المصرية عقب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

وخلال الجلسة، أكد الملك سلمان أن تكرار انتهاك حرمة المقدسات من جانب ميليشيا الحوثي يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين، وذلك في أعقاب محاولة إطلاق طائرة مسيرة باتجاه مكة المكرمة في 15 سبتمبر الجاري. 

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أن قوات الدفاع الجوي اعترضت الطائرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة، ووصفت المملكة الواقعة بأنها تكرار لمحاولات استهداف المشاعر المقدسة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بجهود القطاعات العسكرية والأمنية السعودية في حماية المملكة والتصدي للاعتداءات، بما في ذلك حماية الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أهمية التعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها.

كما يأتي اجتماع مجلس الوزراء بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية، والتي جرت في 15 سبتمبر بتوجيه من الملك سلمان، والتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وشملت المباحثات السعودية المصرية ملفات أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، بما يعكس ارتباط الملفات الأمنية الإقليمية بأمن المنطقة واستقرارها.

وتزامنت جلسة مجلس الوزراء مع استعداد المملكة للاحتفال بيومها الوطني غدًا الأربعاء 23 سبتمبر، في وقت تواصل فيه القيادة السعودية متابعة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب مسارات التنمية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

مجلس الوزراء السعودي خادم الحرمين سلمان بن عبدالعزيز مدينة جدة العلاقات السعودية المصرية ولي العهد محمد بن سلمان القاهرة ميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

ترشيحاتنا

بطولة الكونفدرالية

أحمد عبدالغني يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للكونفدرالية

ريجيكامف

رسميًا.. ريجيكامف يرحل عن تدريب الترجي التونسي بعد شهرين فقط

معتمد جمال

عبد الناصر زيدان يكشف كواليس الاتفاق السري بين معتمد جمال وأحمد فتوح في الزمالك

بالصور

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد