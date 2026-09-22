قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: 30 دولة انضمت لمجلس السلام وقدمت أموالا طائلة لإعمار غزة
مسؤولون وخبراء يضعون استراتيجية حماية الهوية المصرية من المخاطر الرقمية والأفكار المتطرفة
روبيو: أمريكا تبحث مع الصين إنشاء خط ساخن للتحذير من حوادث الذكاء الاصطناعي
رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الدورة 81 للأمم المتحدة
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
جوتيريش: ضرورة منح أفريقيا مقعدا دائما
من مقر الأمم المتحدة.. ترامب يطالب بوتين بإنهاء حرب أوكرانيا
الرئيس البرازيلي: الأمم المتحدة تخفق في إحدى أهم مهامها وهي إنقاذ البشرية
بعد رفض الاستئناف.. مفاجأة جديدة في قضية رمضان صبحي
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور
ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ86 من العائدين الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عاشور يستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد.. تفاصيل

تامر عاشور
تامر عاشور
قاسم

يستعد الفنان تامر عاشور لإطلاق ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة. 

وتشهد الفترة الحالية تحضيرات لعدد من الأغاني الجديدة المرتقبة، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها للجمهور تباعًا خلال الأسابيع المقبلة.

ويحيي الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا خيريًا يوم 11 أكتوبر المقبل في قصر القبة الجمهوري، لصالح إحدى المؤسسات الخيرية- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطار دعم جهود المؤسسة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية لهم.


ويقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة من أبرز وأشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا وارتبط بها الجمهور على مدار مسيرته الفنية، في أمسية تجمع بين الفن والعمل الخيري، وتوجه عوائدها لصالح دعم أنشطة ومبادرات هذه المؤسسة.

تامر عاشور صور تامر عاشور أغاني تامر عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

هيونداي أمريكا

هيونداي تدق ناقوس الخطر بشأن زحف السيارات الصينية

نيسان روج 2027

نيسان روج هايبرد 2027 تستعد لمواجهة تويوتا RAV4 بقوة

أفضل وأرخص خمسة لابتوب للدراسة والألعاب 2026

للدراسة والألعاب 2026.. إليك أفضل وأرخص 5 لابتوب تجمع بين أقوى أداء وأقل تكلفة

بالصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

مهرجان الجونة السينمائي يكشف تفاصيل دورته التاسعة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

المطبخ مليان بكتيريا؟.. 6 أماكن ننساها أثناء التنظيف

المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف
المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف
المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد