تامر عاشور يستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد.. تفاصيل

يستعد الفنان تامر عاشور لإطلاق ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة.



وتشهد الفترة الحالية تحضيرات لعدد من الأغاني الجديدة المرتقبة، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها للجمهور تباعًا خلال الأسابيع المقبلة.



ويحيي الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا خيريًا يوم 11 أكتوبر المقبل في قصر القبة الجمهوري، لصالح إحدى المؤسسات الخيرية- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطار دعم جهود المؤسسة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية لهم.



ويقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة من أبرز وأشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا وارتبط بها الجمهور على مدار مسيرته الفنية، في أمسية تجمع بين الفن والعمل الخيري، وتوجه عوائدها لصالح دعم أنشطة ومبادرات هذه المؤسسة.