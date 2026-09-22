الرئيس البرازيلي: الأمم المتحدة تخفق في إحدى أهم مهامها وهي إنقاذ البشرية

وجّه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا انتقادات حادة إلى أداء منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أنها تخفق في الاضطلاع بإحدى أهم مسؤولياتها، والمتمثلة في حماية البشرية والتصدي للأزمات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

وجاءت تصريحات لولا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ضمن أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة، التي تشهد مشاركة واسعة من قادة ورؤساء حكومات العالم، في ظل تصاعد أزمات دولية وحروب في عدد من المناطق.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن المنظمة الدولية تواجه مرحلة شديدة الصعوبة، في وقت تتزايد فيه الانقسامات بين الدول وتتراجع القدرة على التعامل الجماعي مع النزاعات، محذرا من تداعيات استمرار الحروب على المدنيين والمجتمعات الأكثر هشاشة.

وأكد لولا أن التحديات الراهنة تتطلب تعزيز العمل متعدد الأطراف، وليس إضعاف المؤسسات الدولية، داعيا الدول إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات العالمية، والعمل من أجل إيجاد حلول سياسية للصراعات القائمة.

وتأتي انتقادات الرئيس البرازيلي في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة ضغوطا متزايدة بشأن قدرتها على التعامل مع النزاعات الدولية، ولا سيما في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمات إنسانية متفاقمة في مناطق أخرى من العالم.

وبحسب تغطية مباشرة لأعمال الجمعية العامة، انتقد لولا أداء المنظمة الدولية في حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر جراء الحروب، كما تحدث عن تراجع الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف.

وتعكس تصريحات الرئيس البرازيلي دعوة إلى إعادة تنشيط دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بما يسمح لها بالتعامل بصورة أكثر فاعلية مع الأزمات السياسية والإنسانية، وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول بدلا من ترك الصراعات مفتوحة أمام مزيد من التصعيد.