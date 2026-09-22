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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: حان الوقت لإيقاف القتل الناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الوقت حان لوقف الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع المستمر، وذلك بالتزامن مع مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، مع تصاعد الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، بينما تكثف الإدارة الأمريكية تحركاتها الدبلوماسية سعيا إلى دفع الطرفين نحو وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.

وشدد ترامب، في تصريحاته، على ضرورة وضع حد للقتال والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، في إطار موقف سبق أن كرره خلال تحركاته الرامية إلى التوسط بين موسكو وكييف. 

وكانت الحرب قد دخلت عامها الخامس، وسط استمرار الضربات المتبادلة وعدم التوصل حتى الآن إلى تسوية نهائية للنزاع.

وتزامنت الدعوة الأمريكية مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب لبحث مسار الحرب والجهود الرامية إلى خفض التصعيد. وأفادت تقارير بأن زيلينسكي يسعى خلال اللقاء إلى بحث مقترح لهدنة تتعلق بالبنية التحتية للطاقة، في ظل تصاعد الهجمات الجوية.

وفي المقابل، شهدت الساعات الأخيرة استمرار الضربات بين الجانبين، إذ أفادت تقارير بمقتل أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت عدة مناطق أوكرانية، بينما أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، استهدفت من بينها منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة. 

وتعكس تصريحات ترامب تركيزا متجددا على المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، في وقت لا تزال فيه المعارك والضربات المتبادلة تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل لوقف القتال.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إنهاء الحرب الروسية وقف الخسائر البشرية موسكو وكييف الدعوة الأمريكية

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