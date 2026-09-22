ترامب: أمريكا عادت أقوى من أي وقت مضى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة «عادت أقوى من أي وقت مضى»، مؤكدًا أن اقتصادها وجيشها وتكنولوجيتها في أعلى مستويات القوة.

وأضاف ترامب أن النفوذ الأمريكي يتوسع وأن مستقبل البلاد «مشرق جدًا»، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد العاملين وتراجع مستويات الفقر، وفق ما عرضه في خطابه.

وقال إن إدارته عملت منذ عودته إلى البيت الأبيض على خفض الضرائب وإزالة القيود أمام الأعمال، معتبرًا أن حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة أصبح الأكبر عالميًا.

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم، وأن بلاده تواصل تعزيز قدراتها.